مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب

الوكيل الإخباري - وقعت اليوم في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب مذكرة تفاهم مشترك بين مؤسسة ولي العهد والهيئة، بحضور الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، والمهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

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وتهدف المذكرة الى توفير إطار التوعية والتدريب بين مؤسسة ولي العهد والهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز الوعي الانتخابي لدى الشباب، بالاضافة الى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بهدف توعية وتحفيز الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية، وتنمية الوعي بمجريات ومراحل العملية الانتخابية بكافة أنواعها.



وأكد المعايطة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية التعاون مع مؤسسة ولي العهد، وتوعية الشباب سياسيا، واستثمار التطور التكنولوجي في توظيف مهاراتهم وقدراتهم السياسية وإشراكهم في صياغة البرامج الحزبية وتمكينهم من قيادة التغيير الإيجابي، من خلال برنامج "أنا أشارك" والذي يستهدف طلبة الجامعات وخريجي البرنامج، ويساهم في رفع مستوى الوعي الشبابي وتثقيفهم بكافة مراحل العملية الانتخابية.



وأضاف المعايطة أن برنامج "أنا أشارك" يعتبر فرصة لاكتساب المهارات والمعلومات اللازمة عن العملية الانتخابية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية وكتابة البيان الانتخابي، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية.





