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الثلاثاء، 21-09-2021 07:45 م

مذكرة تفاهم بين ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

العقبة


الوكيل الاخباري - وقعت شركة ميناء الحاويات، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة تطوير العقبة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف الى النهوض بمستوى السلامة العامة في العمل الميداني وبناء القدرات وإجراء تقييم لنظام السلامة العامة والمرافق التابعة لهم.

ووقع المذكرة بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، وأمين عام السلطة مفوض الشؤون الادارية والمالية والجمارك الدكتور محمود خليفات وعن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ مديرها العام بالوكالة الدكتور خالد المعايطة، وعن شركة ميناء الحاويات الرئيس التنفيذي للشركة سورين ينسين وعن شركة تطوير العقبة الرئيس التنفيذي حسين الصفدي.

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