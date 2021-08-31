الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

تراجع مستوى تأييد بايدن لـ48%

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

الثلاثاء، 31-08-2021 04:53 م

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

8202128223131723366562


الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تهدف لتقديم المساعدة الفنية ودعم وتعزيز قدرات الوزارة في تنفيذ البرامج المخصصة لدعم الفئات الأشد حاجة في الأردن.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم وتزويد الوزارة بالأدوات والأنظمة والتدريب وبناء القدرات، لتحسين الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ؛ ودعم الوزارة وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لديها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلبة 5

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

كورونا 3

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

720212615650909136987

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

820213016596604422249

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

e

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

أخبار متعلقة
وزارة التعليم العالي 5

تحذير من التعليم العالي للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج

تمر

الزراعة تتابع منع السلطات الأسترالية دخول تمور أردنية

برك

متصرف الأغوار الشمالية يدعو المواطنين لعدم السباحة في الأماكن غير الآمنة

مطعوم

تلقي أكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

820214113429211523577

وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع اليونان لمواجهة الحرائق

1578567441_999_خدعة-مهمة-لحفظ-الألبان-بشكل-صحيح

مصانع الألبان تؤكد التزامها بالأسعار التأشيرية لمنتجاتها