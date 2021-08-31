مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تهدف لتقديم المساعدة الفنية ودعم وتعزيز قدرات الوزارة في تنفيذ البرامج المخصصة لدعم الفئات الأشد حاجة في الأردن.



وتنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم وتزويد الوزارة بالأدوات والأنظمة والتدريب وبناء القدرات، لتحسين الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ؛ ودعم الوزارة وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لديها.

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