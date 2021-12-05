مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الاردنية

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لابتعاث مجموعة من الطلبة لدراسة برنامج الماجستير في التنمية والإدارة المحلية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مكونات برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.



وتأتي المذكرة التي حضر توقيعها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) رندة أبو الحسن تحقيقاً للرؤية الملكية بتعزيز مشروع اللامركزية والتنمية المحلية الهادف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، وإدراكا من الوزارة بأهمية تأهيل الكوادر القائمة على تطبيق المشروع.

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