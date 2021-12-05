الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم كورونا يوم الاثنين - اسماء

مصدر مسؤول : توصيات وقرارات حكومية مرتقبة بعد ارتفاع اصابات كورونا

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الاردنية

الإمارات تطلق برنامجا للسكك الحديدية

كندا : توصية بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

البرلمان العربي يدشن شراكات مع مؤسسات دولية

مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء وغرفة صناعة الزرقاء

توصيات هامة من لجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

الأحد، 05-12-2021 11:03 م

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجامعة الاردنية

www


الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لابتعاث مجموعة من الطلبة لدراسة برنامج الماجستير في التنمية والإدارة المحلية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مكونات برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.

وتأتي المذكرة التي حضر توقيعها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) رندة أبو الحسن تحقيقاً للرؤية الملكية بتعزيز مشروع اللامركزية والتنمية المحلية الهادف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، وإدراكا من الوزارة بأهمية تأهيل الكوادر القائمة على تطبيق المشروع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

مراكز تطعيم كورونا يوم الاثنين - اسماء

1220214214846174720614

مصدر مسؤول : توصيات وقرارات حكومية مرتقبة بعد ارتفاع اصابات كورونا

10202130155850901903288

مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء وغرفة صناعة الزرقاء

كورونا الوكيل

توصيات هامة من لجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

1220213104213564549137

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

كورونا 7

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
1120212495647845445883

الجامعة الأردنية تطلق مبادرة يلا نتفلسف

78-161031-twitter-hashtag-doctor-marriage_700x400

مؤتمر الطبيبة الأردنية يكرم الدكتورة البلبيسي لتميزها الطبي

10202124192832334465346

اختتام مشروع ادارة النفايات الصلبة ببلديات الشمال

11202116235419902811065

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

0L5A0226

الجمارك تبحث تحديات انسيابية البضائع من موانئ العقبة

99

مذكرة ثلاثية بين شؤون المرأة والإدارة المحلية وتنمية المدن والقرى