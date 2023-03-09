مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة ومبادرة همة ولمة

الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة المهندس عوني قعوار، مذكرة تفاهم في إطار محور التحريج ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.



وتنص المذكرة على توطيد التعاون بين الوزارة ومبادرة همة ولمة – نحو أردن أنظف أردن أخضر، والتي تعمل تحت مظلة الجمعية بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة بشكل عام ومحافظة مادبا بشكل خاص (المحافظة التجريبية للمبادرة)، من خلال زراعة الأراضي الحرجية التابعة لمديرية الحراج بالوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص.

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