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الأربعاء، 16-11-2022 10:57 م

مذكرة تفاهم في مجال التعدين بين الأردن وسلطنة عمان

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الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان في مجال التعدين.

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وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات التي تخدم قطاع التعدين على أساس مبدا المصالح المتبادلة.


و بموجب المذكرة يتم التعاون بين البلدين في مجال تنمية وتطوير قطع التعدين في مجالات الاستفادة من النظم واللوائح المعمول بها في البلدين في شأن استغلال الثروات المعدنية، والاستفادة من المعلومات التي تخص خامات المعادن والفرص الاستثمارية المتاحة وحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.


و بموجب المذكرة يتم الاستفادة من تجارب البلدين في مجال دعم الابتكار وتطوير الصناعات التعدينية و تجاربهما في تطبيق التقنيات والطرق الحديثة للتنقيب عن المعادن الفلزية واللافلزية والتعاون في تطوير آليات تحديث قاعدة البيانات الجغرافية والجيولوجية لدى البلدين.


كما يتم التعاون في مجال المسح الجيولوجي والدراسات والبحوث الجيولوجية والتحري عن الثروات المعدنية.




 




 

 


 

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