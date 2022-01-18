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مذكرة تفاهم لبناء القدرات الإقليمية للاستجابة لتحديات الصحة العامة

الثلاثاء، 18-01-2022 08:23 م

مذكرة تفاهم لبناء القدرات الإقليمية للاستجابة لتحديات الصحة العامة

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الوكيل الاخباري - وقَّع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور حسام الشرقاوي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون من أجل تقديم الدعم إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستجابة بفعالية للتحديات الرئيسة في مجال الصحة العامة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة، فإن المذكرة التي جرى توقيعها، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى زيادة الدعم المقدَّم إلى بلدان المنطقة لتحسين صحة سكانها الذين يعيشون في حالات الطوارئ وتعزيز رفاههم.

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