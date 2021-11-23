الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال تقرّ منع التداخل بصلاحيات الجهات المرجعية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البطاينة

لجنة الأوبئة : 10 وفيات بكورونا اليوم أعمارهم أقل من الـ 65

مصر تتسلم رئاسة قمة الكوميسا

الأمم المتحدة تجلي عائلات موظفيها من إثيوبيا جراء تفاقم الصراع

الوكالة الأميركية تطلع على سير العمل ببرنامج تأهيل المعلمين في اليرموك

وزير الصحة : قرار مرتقب بالتشديد على لبس الكمامة

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي شبكة البرلمانيات العربيات

لجنة الاوبئة : 29% نسبة إصابة طلبة المدارس بكورونا الثلاثاء

وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الثلاثاء، 23-11-2021 06:21 م

مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للاستزراع السمكي

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - وقع مركز تطوير الأعمال وجمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لمساعدة الفتيات، ومؤسسات المجتمع المحلي على البدء بمشاريعهم الريادية في مجال الاستزراع السمكي.

وأكد وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، ضمن مشروع عزم "الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا للتشغيل الذاتي"، والممول من منظمة اليونيسف، أهمية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من المشاريع الريادية المُدرَة للدخل، وتسهم في توفير فرص العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202116171641370069956

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البطاينة

كورونا 5

لجنة الأوبئة : 10 وفيات بكورونا اليوم أعمارهم أقل من الـ 65

11202117172623482398409

الوكالة الأميركية تطلع على سير العمل ببرنامج تأهيل المعلمين في اليرموك

1 (68)

وزير الصحة : قرار مرتقب بالتشديد على لبس الكمامة

w

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي شبكة البرلمانيات العربيات

مدرسة

لجنة الاوبئة : 29% نسبة إصابة طلبة المدارس بكورونا الثلاثاء

أخبار متعلقة
6202123152557451733149

أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للريادة في لواء الحسا

1120211816445355001966

جمعية رجال الأعمال تبحث مع وزير الاستثمار معوقات وتحديات الاستثمار

11202116191824658383813

مادبا: محاضرة حول دور الإعلام في نشر الثقافة

w

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

8

الأحمد : تقدم الأردن في الأمن ينعكس إيجاباً على السياحة العلاجية

5

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال