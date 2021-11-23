مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للاستزراع السمكي

الوكيل الاخباري - وقع مركز تطوير الأعمال وجمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لمساعدة الفتيات، ومؤسسات المجتمع المحلي على البدء بمشاريعهم الريادية في مجال الاستزراع السمكي.



وأكد وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، ضمن مشروع عزم "الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا للتشغيل الذاتي"، والممول من منظمة اليونيسف، أهمية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من المشاريع الريادية المُدرَة للدخل، وتسهم في توفير فرص العمل.

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