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الأحد، 12-06-2022 12:11 م

مذكرة لمعالجة انتشار الكلاب الضالة في إربد

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الوكيل الإخباري - وقعت بلدية إربد الكبرى، أمس السبت، مذكرة تفاهم مع مؤسسة اليرموك لرعاية الحيوانات الأليفة تهدف لوضع إطار للعمل المشترك لمعالجة قضية الكلاب الضالة في مناطق البلدية والتي شكلت قلقا متزايدا للمواطنين في الآونة الأخيرة.

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ووفقا للمذكرة التي وقعها عن البلدية نائب الرئيس ابراهيم البطاينة وعن الجمعية رئيسها الدكتور محمد العثامنة، حيث سيقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة واقع وحجم مشكلة الكلاب الضالة ووضع الحلول المناسبة والاطلاع على تجارب المؤسسات العامة الأخرى التي تعنى بالرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها.


ويتولى الطرفان إجراءات العمل والتنسيق والتعريف عن الطرف الآخر بالوسائل المتاحة وتبادل الزيارات وتقديم النصح والتعاون بشكل عام.

 




 

 


 

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