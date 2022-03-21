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الإثنين، 21-03-2022 08:11 م

مذكرتا تفاهم بين الزراعة والجمعية الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس الجمعية الاقتصادية للمتقاعدين العسكرين التعاونية محمد الفحماوي، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، مذكرتي تفاهم سيجري من خلالهما استغلال بقايا تقليم الأشجار الحرجية الناتجة عن عمليات التقليم من كافة مناطق المملكة .

وذلك في عمل مواد قابلة للاستخدام من قبل المزارعين والمواطنين على حد سواء، مثل مواد البيتموس والفحم الذي يستخدم للوقود البيئي.

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