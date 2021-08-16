مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاثنين

الوكيل الاخباري -

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تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأثنين الموافق 16/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيكمستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة فايزر / بيونتيك