الإثنين 16-08-2021
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الإثنين، 16-08-2021 12:59 ص

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاثنين

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 الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأثنين الموافق 16/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى : 

قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

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