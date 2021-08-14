السبت 14-08-2021
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مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاحد

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السبت، 14-08-2021 10:36 م

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاحد

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأحد الموافق 15/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم  لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :
 
قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 
مركز الأمراض الصدرية / مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الشامل فايزر / بيونتيك
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري العقبة فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

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