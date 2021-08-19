الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن تتهم طالبان بعرقلة وصول الأفغان إلى مطار كابول

الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الرئيس أشرف غني طرفاً في أفغانستان

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الخميس

وزير التربية : موعد تكميلية التوجيهي لم يحدد

الشؤون الفلسطينية تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية

تغييرات في الإدارات الأمنية التونسية

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

وزير الصحة : العودة للمدارس ستكون مختلفة

مواقع التواصل تتشح بالسواد عقب وفاة المعلم اياد الخواجا

الخميس، 19-08-2021 12:35 ص

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الخميس

820211801727953546079



الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الخميس الموافق 19/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :
 
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتك 
 قاعة يا هلا2 –  مدينة الحسين الرياضية -  بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211611750171361506

وزير التربية : موعد تكميلية التوجيهي لم يحدد

1

الشؤون الفلسطينية تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية

وزارة التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية والتعليم

الهواري

وزير الصحة : العودة للمدارس ستكون مختلفة

f

مواقع التواصل تتشح بالسواد عقب وفاة المعلم اياد الخواجا

f

جمعية الزرقاء للبيئة تنفذ برنامج التدريب التنموي في بيرين

أخبار متعلقة
8202114224151989556985

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاربعاء

لقاح

جرعة معززة من فايزر للمقيمين والعاملين في الخارج الأربعاء

820218224535947831037

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

720212717324952420929

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل لقاح

الصحة : إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر المضاد لكورونا للراغبين غداً

الصحة

مراكز تطعيم كورونا لمن هم فوق 18 عاما بدون موعد الجمعة - اسماء