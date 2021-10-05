مراكز إعطاء لقاحات كورونا في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/5 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية: الرابط



أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها.

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط

وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.



الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط



* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل ) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.