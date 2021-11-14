الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 07:17 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأحد 2021/11/14

لقاح جديد


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وجميع الجرعات ( 3,2,1 ) ليوم الاحد الموافق 2021/11/14 حسب الروابط التالية :

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الثانية و الثالثة: الرابط
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


تشترط وزارة الصحة
مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.


مطعوم سينوفارم جرعة أولى و ثانية و ثالثة : الرابط
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية و للعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم استرازينيكا جرعة أولى و ثانية و ثالثة : الرابط
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 30 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 30 سنة فما فوق.

 

 



 




 

 


 

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