مراكز إعطاء لقاح كورونا الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الاحد 2021/11/28 التي يتوافر فيها المطاعيم جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.



مطعوم سينوفارم:



وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.







