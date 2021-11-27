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السبت، 27-11-2021 07:56 م

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأحد

لقاح ٢


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الاحد 2021/11/28 التي يتوافر فيها المطاعيم جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم:


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

 





 




 

 


 

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