الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 07:06 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/12/1

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الاربعاء 2021/12/1 التي يتوافر فيها المطاعيم ( وبدون موعد مسبق ) جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم:
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

 





 




 

 


 

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