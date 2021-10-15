مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/10/15

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم ليوم الجمعة الموافق 2021/10/15 حسب التالي:

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مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية



أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق.



ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .



د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



تشترط وزارة الصحة :

* مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائهم.



