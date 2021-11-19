الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 09:00 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/11/19

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم  ليوم الجمعة 2021/11/19 التي يتوافر فيها المطاعيم جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر
1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


 تشترط وزارة الصحة
مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه


مطعوم سينوفارم
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

 

اسماء المراكز :

 



 




 

 


 

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