الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 07:15 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/25

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الخميس 2021/11/25 التي يتوافر فيها المطاعيم جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم
وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.

 





 




 

 


 

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