الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة

فرص عمل للممرضين والممرضات في ألمانيا- تفاصيل

وفيات الخميس 7/10/2021

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طفلة في عمان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 وفاة

الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى كوريا الشمالية

بوتين يتلقى التهنئة بعيد ميلاده

دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

أمن الدولة تباشر برد الأموال المتحصلة بحسابات قضايا البورصة

الخميس، 07-10-2021 07:14 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/10/7 حسب الروابط التالية:

اضافة اعلان


مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط 


أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط


وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق,وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي : الرابط


-الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
-الكوادر الصحية.
-الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.
-الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
-الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة أو مكان العمل او الصفات والأمراض الوراثية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية الوكيل

الأردن يدين استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة

photo-1584432810601-6c7f27d2362b

فرص عمل للممرضين والممرضات في ألمانيا- تفاصيل

102021310381714741695

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طفلة في عمان

1020216112645679605766

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

92021299014592290917

أمن الدولة تباشر برد الأموال المتحصلة بحسابات قضايا البورصة

اسواق ليلا

الصحة : لا توجه إلى الإغلاقات خلال الفترة القادمة

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الاثنين - أسماء

الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

لقاح كورونا

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأربعاء - أسماء

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الاثنين - روابط

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأحد - أسماء

لقاح

مراكز التطعيم السبت - روابط