الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اختتام دورة عن مهارات الحياة بمركز شابات الطيبة

بدء اختيار المشاريع البيئية الرائدة ضمن مشروع زيادة الاعمال بالمفرق

شباب العواصم العربية يزورون البترا

مشاركة ألمانيا في أفغانستان تكبدها 17 مليار يورو

أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة للثقافة

تركيا تقر المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ

الصين تحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية للأمم المتحدة

تجديد اتفاقية التعاون بين مستشفى الأمير حمزة والجامعة الهاشمية

الأربعاء، 06-10-2021 07:01 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأربعاء

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الأربعاء الموافق 2021/10/6 حسب الروابط التالية:

اضافة اعلان


مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية: الرابط


أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 


ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط


وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى الجرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202119195958695157840

اختتام دورة عن مهارات الحياة بمركز شابات الطيبة

1020213152833388368500

بدء اختيار المشاريع البيئية الرائدة ضمن مشروع زيادة الاعمال بالمفرق

1020215123036423055128

شباب العواصم العربية يزورون البترا

9202113221939118173251

أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة للثقافة

الصحة

تجديد اتفاقية التعاون بين مستشفى الأمير حمزة والجامعة الهاشمية

كورونا 5

مركز فحص كورونا دائم في عيادة أردنية العقبة

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاحات كورونا في المملكة اليوم

وزارة الصحة 2

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

كورونا 5

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

كورونا 6

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

8202126101631741834610

تنويه بشأن تلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن