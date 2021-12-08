الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 07:29 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الاربعاء

ابره


الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم ليوم الاربعاء 2021/12/8 التي يتوافر فيها المطاعيم ( وبدون موعد مسبق ) جميع الجرعات :

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مطعوم فايزر
وتشمل الآتي جميع الجرعات 
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم

وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية و للعمر 18 سنة فما فوق.

 

الاسماء : هنا

 

 


 




 

 


 

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