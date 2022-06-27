مراكز الإصلاح والتأهيل: 79 نزيلاً موزعين على 12 قاعة للتقدم لامتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالإنابة العميد الركن أشرف العمارين، أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تنتهج وضمن استراتيجية العملية الإصلاحية و بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من النزلاء بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة إيمانا بأن هذا الجانب مهم في إعادة النزيل كعنصر فاعل في المجتمع واشراكاً له في البرامج التعليمية.

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وأوضح العميد الركن العمارين، في حديث لإذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن عدد القاعات الامتحانية داخل مركز الاصلاح 12 قاعة، تم ترتيبها من خلال لجنة مُشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم، في حين بلغ عدد النزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة والحاصلين على ارقام جلوس 79 نزيلاً .



وأشار إلى أن هناك عدة تخصصات سيقدم لها النزلاء وهي العلمي والأدبي والصناعي والزراعي، موضحاً أن الإجراءات الصحية هي نفسها المتبعة في القاعات الامتحانية التابعة لوزارة التربية والتعليم خارج المراكز من حيث التباعد الاجتماعي والحصول على المطاعيم وغيرها.



