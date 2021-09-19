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الأحد، 19-09-2021 07:15 ص

مراكز التطعيم الأحد - روابط

لقاح كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الأحد الموافق 2021/8/19 حسب الروابط التالية:

مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

مطعوم فايزر جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/2XQytJb
وتشمل الآتي   :
مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10
مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

مطعوم سينوفارم جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3sR13FH
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl

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مطعوم استرازينيكا  جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/3Ar1ucO
الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.


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