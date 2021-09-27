مراكز التطعيم الاثنين - روابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاثنين الموافق 2021/9/27 حسب الروابط التالية:
مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
مطعوم سبوتنيك الجرعة الأولى فقط
الرابط: https://bit.ly/3AuO3IFالجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.
مطعوم سينوفارم جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.
الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl
وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.
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