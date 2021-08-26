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الخميس، 26-08-2021 08:30 ص

مراكز التطعيم الخميس - روابط

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/8/26 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر جرعة_أولى و جرعة ثانية
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم فايزر جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/2XQytJb
وتشمل الآتي :
مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10
مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم جرعة ثانية
الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0
أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:


الرابط: https://bit.ly/3mprZLl
وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

 

 

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