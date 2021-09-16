مراكز التطعيم الخميس - روابط

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الخميس، 16-09-2021 07:12 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة، أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس.

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وحددت الوزارة، مراكز مطاعيم فايزر للجرعة الأولى وللمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار (من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


وحددت أيضا أسماء مراكز تطعيم لقاح سينوفارم للجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


الوزارة، أعلنت أيضا مراكز تلقي الجرعة المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول.


ودعت الوزارة الراغبين بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز سفر لغير الأردنيين.

 

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