مراكز التطعيم السبت - روابط

الوكيل الإخباري - تعلن وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/8/21 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية

الرابط :https://bit.ly/3k2JWg



أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية .



2/ مطعوم سينوفارم جرعة ثانية

الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0



أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق .

3/الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:

الرابط: https://bit.ly/3mprZLl

* وتدعو الراغبين منهم بأخذه إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين .

