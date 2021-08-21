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السبت، 21-08-2021 08:01 ص

مراكز التطعيم السبت - روابط

لقاح


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/8/21 حسب الروابط التالية:

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مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط :https://bit.ly/3k2JWg 


أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية . 


2/ مطعوم سينوفارم جرعة ثانية 
 الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0

 
أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق . 

 

3/الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl
* وتدعو الراغبين منهم بأخذه إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين .

 




 

 


 

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