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السبت، 28-08-2021 08:08 ص

مراكز التطعيم السبت - روابط

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/8/28 حسب الروابط التالية:

1/مطعوم فايزر جرعةأولى وجرعةثانية 
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

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2/ مطعوم سينوفارم جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3sR13FH
وتشمل الآتي   :
لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق 

3/ مطعوم سينوفارم جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3y5p4d
الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

4/ الجرعة المعززة من مطعوم #فايزر لمن تلقى #جرعتين #سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط:  https://bit.ly/3mprZLl
وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

 

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