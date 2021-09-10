السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

أول تعليق من حركة حماس على اعتقال إثنين من الأسرى الفارين

إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

السعودية تمدّد إقامات الوافدين المقيمين في الخارج وتأشيرات الزيارة

الاحتلال : القبض على اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع - صور وفيديو

مراكز التطعيم السبت - روابط

الأمانة تدرس إنشاء مترو في عمان

الشواربة: تعليمات جديدة ستصدر بموجب قانون الأمانة الجديد

احتمالية ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار السبت

لا زيادة على رواتب موظفي القطاع الحكومي

الجمعة، 10-09-2021 09:39 م

مراكز التطعيم السبت - روابط

لقاح


الوكيل الإخباري - أعنت وزارة الصحة اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/9/11 حسب الروابط التالية:

مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

مطعوم سينوفارم جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3sR13FH
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

مطعوم سينوفارم جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.
 
الجرعة_المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl

اضافة اعلان


وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202178314941792656

الأمانة تدرس إنشاء مترو في عمان

820212023167700099561

الشواربة: تعليمات جديدة ستصدر بموجب قانون الأمانة الجديد

2ef8c448-9885-44af-88ac-df95019dc5b2

لا زيادة على رواتب موظفي القطاع الحكومي

920219215426221092049

الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وزارة التعليم العالي 5

التعليم العالي : تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية ينتهي غدا

920fff55-a382-4f22-bff3-a767dc5736e4

خبير نفطي : الحكومة تتقاضى 55% من كل دينار يدفعه المواطن للبنزين

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الجمعة - رابط

لقاح 2

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

820211801727953546079

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الخميس

8202114224151989556985

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الاربعاء

لقاح-الانفلونزا

مراكز تطعيم لقاح كورونا السبت - أسماء