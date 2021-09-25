السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

وفيات السبت 25/9/2021

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

إطلاق مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم

المدن الصناعية تدعو المستثمرين لتقديم الاقتراحات والشكاوى الكترونيا

السبت، 25-09-2021 08:06 ص

مراكز التطعيم السبت - روابط

كورونا 5


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم السبت الموافق 2021/9/25 حسب الروابط التالية:

مطعوم فايزر جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط :https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

اضافة اعلان


مطعوم سينوفارم جرعة أولى و جرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3sR13FH
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

الجرعة_المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl
وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

التربية والتعليم

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

فعاليات

الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

image

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

81856d79-1def-4bd5-bee9-0d5c7895d141

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

ذهبببب

نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

أخبار متعلقة
كورونا 6

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

2021-01-25T090623Z_1243980228_RC2XEL9AE678_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-VACCINE

الصحة : دراسة قد تظهر ان فعالية لقاحي فايزر والصيني ذاتها

820212895715498947558

الصحة : العزوف عن التطعيم سيجعل الحالة الوبائية مختلفة

لقاح

مراكز التطعيم السبت - روابط

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الجمعة - رابط

لقاح

مراكز التطعيم الخميس - روابط