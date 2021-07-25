مراكز التطعيم بفايزر للجرعة الاولى - اسماء

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أعلنت وزارة الصحة عن اسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم ضد فايروس كوفيد 19 ليوم الاثنين الموافق 2021/7/26.وبينت ان هذه المراكز تشمل إعطاء الجرعة الأولى من عُمر 12 سنة وبدون موعد مسبق ويشترط مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية.** التطعيم سيكون بلقاح فايزر / بيونتيك في جميع المركز ادناهمركز التطعيم / المحافظةالمركز الثقافي اربد / اربدمركز صحي حبراص الشامل / اربدمركز صحي الشونة الشمالية الشامل / اربدمركز صحي الطيبة الشامل / اربدمستشفى الامير راشد العسكري / اربدنادي اتحاد الرمثا / اربدمركز صحي عين الباشا الشامل / البلقاءمستشفى السلط القديم / البلقاءقاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء / الزرقاءمدينة الامير محمد للشباب / الزرقاءمستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاءمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد / الزرقاءمركز صحي الطفيلة الشامل / الطفيلةمستشفى الامير زيد العسكري / الطفيلةالجامعة الاردنية/ساحة موقف الطوابق بعد البوابة الشمالية/تطعيم من داخل السيارة ( Drive-through ) / العاصمةالجامعه الاردنية / بوابة عمادة شؤون الطلبة / قاعة النشاطات الرياضية / العاصمةالمستشفى الاستشاري / العاصمةبيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 / العاصمةجامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة1 / العاصمةحدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through / العاصمةديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا / العاصمةديوان عشائر العجارمة -ناعور / العاصمةقاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمةقاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمةمركز صحي الجبيهة الشامل / العاصمةمركز صحي القويسمة الشامل / العاصمةمركز صحي وادي السير الشامل / العاصمةمركز قرية اورنج الرقمية_من داخل السيارة_دوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through / العاصمةمستشفى الاستقلال / العاصمةمستشفى الخنساء / العاصمةمستشفى عمان الجراحي / العاصمةمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة / العقبةمركز صحي القويرة الشامل / العقبةمركز صحي فقوع / الكركمركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق / المفرقمركز صحي الزعتري الشامل / المفرقمستشفى الرويشد / المفرقمستشفى الملك طلال العسكري / المفرقمركز صحي الرازي الشامل / جرشنادي جرش الرياضي / جرشمركز صحي اشتفينا الشامل / عجلونمركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) / عجلونمستشفى الاميرة هيا العسكري / عجلونمجمع النقابات المهنية - مأدبا / مأدبامركز صحي ذيبان / مأدبامركز صحي البتراء الشامل / معانمركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه / معان