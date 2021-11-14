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الأحد، 14-11-2021 11:17 م

مراكز التطعيم ضد كورونا ليوم الإثنين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وجميع الجرعات ( 3,2,1 ) ليوم الاثنين الموافق 2021/11/15 حسب الرابط التالي:

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مطعوم فايزر جرعة أولى وثانية وثالثة 


الرابط : https://t.me/mohgovjordan/144


وتشمل الآتي:


1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


تشترط وزارة الصحة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.


مطعوم سينوفارم جرعة أولى وثانية وثالثة 


الرابط: https://t.me/mohgovjordan/143


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم استرازينيكا جرعة أولى وثانية وثالثة 


الرابط:  https://t.me/mohgovjordan/145
وتشمل الآتي:


1- الجرعة الأولى للأعمار من 30 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 30 سنة فما فوق.

 

 




 

 


 

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