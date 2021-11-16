مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء 2021/11/16

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الصحة قائمة بأسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وجميع الجرعات ( 3,2,1 ) ليوم الثلاثاء الموافق 2021/11/16 حسب الرابط التالي:



1️⃣مطعوم فايزر جرعة أولى وثانية وثالثة:

🌐 الرابط : https://bit.ly/3CkmstK

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.



* تشترط وزارة الصحة

مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه



2️⃣مطعوم سينوفارم جرعة أولى وثانية وثالثة:

🌐 الرابط: https://bit.ly/3CmMZ9M3

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.



3️⃣مطعوم استرازينيكا جرعة اولى وثانية وثالثة:

🌐 الرابط: https://bit.ly/3wRGXgr

وتشمل الآتي:

1- الجرعة الأولى للأعمار من 30 عاما فما فوق.

2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 30 سنة فما فوق.

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