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الإثنين، 28-03-2022 01:29 م

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

عرباية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي إن المؤسسة انتهت الإجراءات الفنية والقانونية لصرف السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي من خلال أسواق خاصة ( سامح مول وكريم هايبر ماركت).اضافة اعلان


وأضاف المجالي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تثبيت أسعار السلع الأساسية لدى السوقين الخاصين المذكورين للاستفادة من ذلك .

وأكد أنه سيتم صرف السلف الشرائية للمتقاعدين من هذه الأسواق الخاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك .

و كان المؤسسة قد أعلنت أن أبواب الشراكة والتعاون مفتوحة أمام المراكز التجارية الخاصة في حال الالتزام بقوائم تسعيرية مقاربة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

 




 

 


 

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