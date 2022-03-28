مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي إن المؤسسة انتهت الإجراءات الفنية والقانونية لصرف السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي من خلال أسواق خاصة ( سامح مول وكريم هايبر ماركت).اضافة اعلان
وأضاف المجالي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تثبيت أسعار السلع الأساسية لدى السوقين الخاصين المذكورين للاستفادة من ذلك .
وأكد أنه سيتم صرف السلف الشرائية للمتقاعدين من هذه الأسواق الخاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك .
و كان المؤسسة قد أعلنت أن أبواب الشراكة والتعاون مفتوحة أمام المراكز التجارية الخاصة في حال الالتزام بقوائم تسعيرية مقاربة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.