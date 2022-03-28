مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي إن المؤسسة انتهت الإجراءات الفنية والقانونية لصرف السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي من خلال أسواق خاصة ( سامح مول وكريم هايبر ماركت).وأضاف المجالي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تثبيت أسعار السلع الأساسية لدى السوقين الخاصين المذكورين للاستفادة من ذلك .وأكد أنه سيتم صرف السلف الشرائية للمتقاعدين من هذه الأسواق الخاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك .و كان المؤسسة قد أعلنت أن أبواب الشراكة والتعاون مفتوحة أمام المراكز التجارية الخاصة في حال الالتزام بقوائم تسعيرية مقاربة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.