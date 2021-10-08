مراكز تطعيم فايزر الجمعة - اسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت وزارة الصحة عن أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها جرعتي “فايزر” ليوم الجمعة.



وتشمل المراكز التطعيم بجرعتي “فايزر”؛ لمطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.



واشترطت الوزارة مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.



مراكز اعطاء مطاعيم كورونا ليوم الجمعة:



اربد مدينة الحسن الرياضية فايزر / بيونتيك 1+2



الزرقاء صالة مدينة الامير محمد للشباب فايزر / بيونتيك 1+2



البلقاء مستشفى السلط القديم فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة فايزر / بيونتيك 1+2



العاصمة ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا فايزر / بيونتيك 1+2



الكرك مركز صحي المزار الجنوبي فايزر / بيونتيك 1+2



جرش نادي جرش الرياضي فايزر / بيونتيك 1+2



عجلون مركز صحي عجلون الشامل فايزر / بيونتيك 1+2



العقبة مركز شارع الحمامات التونسية فايزر / بيونتيك 1+2



مادبا مركز صحي شمال مادبا الشامل فايزر / بيونتيك 1+2



المفرق مركز الامراض الصدرية /مديرية الشؤن الصحية لمحافظة المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

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