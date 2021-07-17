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السبت، 17-07-2021 08:44 ص

مراكز تطعيم كورونا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاما ليوم السبت

الصحة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، السبت، أسماء مراكز تلقي مطعوم كورونا جرعة أولى لمن هم فوق سن 30 عاما، وبدون موعد مسبق.

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وقالت الوزارة إنه من الممكن للأشخاص فوق سن الـ30 عاما التوجه إلى المراكز وتلقي المطعوم دون أخذ موعد مسبق.

وبينت الوزارة أن هذه المراكز هي الوحيدة التي من ممكن أن يعطى من خلالها الجرعة الأولى من اللقاح.

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك)

اربد

مركز بلدية شرحبيل

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد

مركز صحي عين الباشا الشامل

البلقاء

مستشفى الأمير فيصل الحكومي

الزرقاء

مركز صحي الضليل

مخيم الأزرق للاجئين السوريين

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود

العاصمة

جامعة الزيتونة - قاعة الصالة الرياضية - بوابة 1
قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1

ديوان الهملان _ دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا

مركز صحي الجبيهة الشامل

مركز صحي ابو نصير الشامل

مستشفى ماركا التخصصي

الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي

المفرق

مستشفى الملك طلال العسكري

الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي

مركز مستشفى البادية الشمالية

مأدبا

مركز صحي ذيبان

مجمع النقابات المهنية - مأدبا

العقبة

مديرة الشؤون الصحة / العقبة

معان

مركز صحي معان الشامل

 



 




 

 


 

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