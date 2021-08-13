مراكز تطعيم لقاح كورونا السبت - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن مراكز التطعيم في عموم المملكة للجرعات المعززة والأولى والثاني وحسب نوع المطعوم ليوم السبت.

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كما نشرت الوزارة قائمة بأسماء بمراكز التطعيم (نوع فايزر) وتشمل الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، ومطاعيم الجرعة الأولى للمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعتين الأولى والثانية للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق.



واشترطت الوزارة، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.

إضافة إلى قائمة بأسماء مراكز تطعيم لقاح (سينوفارم) للجرعة الثانية للمتخلفين عنها، وبدون موعد مسبق.

وتاليا المراكز:

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 1+2

نادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي قميم الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الطيبة الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي ضرار – دير علا البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الصبيحي البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

وادي الحور البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الطوا ل البلقاء فايزر / بيونتيك 1+2

كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

جمعية شؤون الحج – المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 1+2

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيك 1+2

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيك 1+2

نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيك 1+2

مجمع النقابات المهنية – مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك 1+2

مركز صحي معان الغربي معان فايزر / بيونتيك 1+2

قائمة مراكز التطعيم ليوم السبت ( نوع فايزر الجرعة الثانية فقط ):

مستشفى الامير راشد العسكري اربد فايزر / بيونتيك 2

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الامير زيد العسكري الطفيلة فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الامير حمزة العاصمة فايزر / بيونتيك 2

مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك 2

بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيك 2

مستشفى البشير العاصمة فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك فايزر / بيونتيك 2

مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك 2

مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الملك طلال العسكري المفرق فايزر / بيونتيك 2

مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون فايزر / بيونتيك 2

قائمة باسماء مراكز تطعيم لقاح سينوفارم للجرعة الثانية للمتخلفين:

مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا سينوفارم المتخلفين فقط

مركز زوار البتراء / وسط البلد معان سينوفارم المتخلفين فقط

