الجمعة 02-07-2021
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الجمعة، 02-07-2021 12:05 م

مراكز تطعيم من تجاوز 40 عاما دون موعد مسبق - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن أسماء ومواقع المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى للمطعوم المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 40 عاما دون موعد مسبق.

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وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم هي حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة، حدائق الملك عبد الله/ المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة، مدينة الامير محمد للشباب في محافظة الزرقاء البوابة الغربية من داخل السيارة، ومدينة الحسن الرياضية بإربد من داخل السيارة.


--(بترا

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