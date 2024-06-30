مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أنشطة وفعاليات متنوعة خدمة لأعضائها من الشباب.

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وانطلقت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج، اليوم الأحد، فعاليات النادي الصيفي للأنشطة المنهجية واللامنهجية والثقافية والرياضية.



ويشارك في فعاليات النادي الذي يأتي بالتعاون مع مجلس محافظة إربد ويستمر لشهرين، 150 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.



وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، خلال الافتتاح بحضور فعاليات رسمية وشعبية، إن برنامج النادي الصيفي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب اجتماعيا وبدنيا ونفسيا وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج الهادفة المتاحة للمشاركين في النادي.



وأكد أهمية النادي الصيفي في استثمار وقت فراغ الشباب واستغلال طاقاتهم عبر برامج هادفة بإشراف مختصين متطوعين.



وتتضمن فعاليات النادي تدريبات كرة القدم وكرة السلة والطائرة، وناد علمي للرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى مسابقات ثقافية ودورات طباعة وتربية إعلامية ورحلات ترفيهية.



وانطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب، والذي تنظمه مديرية شباب محافظة العاصمة بالشراكة مع مديرية الأمن العام، ويستمر على أربعة أيام، بحضور 20 مشاركة من المركز ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما .



واشتملت فعاليات اليوم الأول على محاضرة عن الشرطة المجتمعية قدمها النقيب معاذ بني عيسى من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، ومحاضرة عن آفة المخدرات ومخاطرها وأنواعها، قدمها النقيب عمار الرواجيح من إدارة مكافحة المخدرات.



وقالت رئيسة المركز رنا شاهين إن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتحمل المسؤولية، وترسيخ مبادئ الأمن والسلم المجتمعي من خلال نشر الوعي الأمني لدى المشاركين والوقاية من الآفات المجتمعية لبناء جيل مؤمن بقيم وأهداف الدولة وقادر على إحداث التغيير والمساهمة بنهضة الوطن.



وتشتمل فعاليات البرنامج على محاضراتٍ متنوعة عن العنف الأسري، والتوعية المرورية والسياحية والدينية والبيئية وزيارةٍ إلى مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.



كما عقد مركز شابات كفرسوم بالتعاون مع مديرية زراعة لواء بني كنانة ورشة تناولت "زراعة الفطر" تحدثت فيها المدربة المهندسة سامية العبابنة ، عن زراعة الفطر وتعريفه وأهميته وعناصره الغذائية، ومراحل زراعته والعوامل المؤثر، في نجاح زراعه الفطر والتي تتمثل بدرجة الحرارة والرطوبة والإضاءة والتهوية ودرجه حموضة الوسط والتعقيم.



ونفذ مركز شابات الشونة الشمالية دورة بعنوان "صناعة الصابون" ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز، قامت خلالها المدربة صباح الحسين، بتدريب المشاركات على صب ماده الجليسرين الطبيعي وخلطها مع مواد طبيعية للبشرة مثل بذور الكتان والكولاجين والبابونج .



وضمن محور الشباب والصحة والنشاط البدني، نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، محاضرة حول الاسعافات الأولية بمشاركة 15 شابة.



وعرضت المدربة ضحى بطاينة، مفهوم الإسعاف الأولي وأهميته في إنقاذ حياة الآخرين، فيما أوضحت الحوادث التي تتطلب تقديم المساعدة و الإنقاذ مثل الحريق والغرق وضربة الشمس والاختناق والنزيف.



وواصلت مديرية شباب إربد والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.



ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة معسكر بيئي يعنى بالمناخ زراعة الأشجار، واشتملت المحاور الرئيسية للورشة على توضيح المناخ وكيفية زراعة الأشتال والأشجار وكيفية زراعته والأماكن المناسبة للزراعة وكيفية تقسيم بصيلات الأشتال والفوائد العلاجية لبعض النباتات وكيفية استخراج الزيوت العطرية والاستفادة من الأشياء التالفة وكيفية تدويرها من أجل المحافظة على البيئة.



وبينت المهندسة الزراعية، نذر مساعدة، أن الهدف من هذه الورشة تمكين الشباب وتعليمهم كيفية الزراعة وأسس التربة المناسبة لذلك، وكيفية التعامل مع الأشتال.



إلى ذلك انطلقت في مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة الألمانية الأردنية اليوم الأحد فعاليات النادي الصيفي 2024 بتنظيم مشترك مع جمعية ابتكار لتنمية الإبداع.



ويستهدف النادي هذا العام وفق بيان صادر عن الجامعة، المعلمين والطلاب، حيث يقدم مجموعة متنوعة من ورشات العمل التي تهدف إلى تعزيز المهارات والمعارف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.



ويتضمن برنامج مسار طلبة المدارس ورشات عمل حول كيفية تفكير العلماء، وتشجيعهم على استكشاف الأساليب العلمية وتحليل البيانات، بالإضافة الى برنامج للعلوم والفنون والرياضيات من خلال مشكلات وحلول في المشاريع العملية. ما يشتمل على ورشة الإلكترونيات، حيث يتعلم الطلاب أساسيات الإلكترونيات عبر تطبيقات عملية، بالإضافة إلى مشاريع روبوتات مبتكرة.



ويختتم المسار بأنشطة مسابقات وعرض مشاريع الخريجين، التي تسلط الضوء على إبداعات الطلاب وإنجازاتهم.



أما مسار المعلمين، فيشمل ورش عمل حول الألغاز العلمية التي تحفزهم على الاستقصاء وإيجاد الحلول، وورشة تصميم تجارب STEAME، التي تهدف إلى تزويد المعلمين بالأدوات اللازمة لتطوير تجارب تعليمية تفاعلية.



كما تشمل الفعاليات رحلة علمية للمعلمين، بالإضافة إلى ورشات عمل حول المستنبطات والتحديات العلمية، التي تساعد المعلمين على تطوير مهاراتهم وتقديم تجارب تعليمية مبتكرة.