مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري - نفذت مراكز شبابية في المحافظات عددا من الأنشطة ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي الذي تنظم تحت شعار: "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز".

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ففي الطفيلة، اختتمت مراكز شباب وشابات الطفيلة وعيمة والعين البيضاء وبصيرا معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 125 شابا وشابة.



وتضمن المعسكر الذي استمر 4 أيام، نشاطات رياضية وتطوعية وألعابا شعبية بهدف استثمار طاقات الشباب وأوقاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.



وأكد مدير شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين، أهمية معسكرات الحسين في تعميق الولاء والانتماء للوطن والقيادة وبناء شخصية الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك المجتمعي الإيجابي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.



وفي إربد، انطلقت في مركزي شباب وشابات المزار الشمالي فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 25 شابا.



وقال مدير شباب المحافظة، يحيى المومني، إن هذا المعسكر فرصة للشباب لقضاء وقت ممتع ومفيد، وتكوين صداقات جديدة، وتنمية مهاراتهم الرياضية، وتحفيزهم للاستمرار في ممارسة النشاط البدني، وتعزيز الروح الرياضية لديهم والتعاون بينهم.



ونظم مركز شابات الشونة الشمالية، اليوم، ورشة حول الأمن السيبراني ومفهومه، بمشاركة 20 شابة.



وتحدثت المدربة ياسمين ظهيرات، عن مبادئ أمن المعلومات ومفاهيم الأمن السيبراني وتقنياته وعناصره وأهم التهديدات والمخاطر في الفضاء السيبراني وطرق الحماية والوقاية من التهديدات والمخاطر الإلكترونية.



وأكدت أهمية التوعية المجتمعية ومحو الأمية الرقمية، وسبل الوقاية من وسائل الاتصال الحديثة، ودور التشريعات الناظمة للجرائم الإلكترونية ودور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال.



كما نظم مركز شابات سوف بمحافظة جرش في قاعته ورشة تدريبية حول دور البلديات والمجالس المحلية بحضور 20 شابة.



وأشارت المحاضرة أماني زريقات إلى أهمية البلديات ودورها في تطوير المدن والإنارة وتجميل الشوارع وتنظيم الأسواق وكذلك المجالس وإقرار المشاريع والموازنة.



وأكدت سعي المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية من خلال إشراكها في العمل البلدي وإحداث حالة من التشاركية بين المواطن والبلدية، مشيرة إلى أن تنمية المدن مسؤولية مجتمعية متكاملة تتشارك فيها البلديات مع مختلف شرائح المجتمع.



ونفذ مركز شباب إربد النموذجي اليوم، بطولة لتنس الطاولة، بمشاركة 22 شابا ضمن الفئة العمرية من 14-17 عاما.



وأشرف على البطولة المدرب الوطني فادي القضماني؛ حيث أقام القرعة بين اللاعبين وأجريت البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما سادت المباراة الروح الرياضية العالية والتنافس القوي بين المشاركين وتم تسليم الجوائز للفائزين نهاية البطولة.