مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية في عدد من محافظات المملكة أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة، اليوم الأحد، شارك بها عدد من الشباب.

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ففي مديرية شباب محافظة العاصمة، انطلقت اليوم، فعاليات "معسكر الإرشاد الوظيفي" ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار: "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز"، بالشراكة مع وزارة العمل بمشاركة 42 شابا وشابة من مركز شباب وشابات من لواء سحاب.



واشتملت الفعاليات على محاضرة حول اختيار التخصص المناسب للدراسة وأمور يجب مراعاتها عند الاختيار، وأهم المهارات التي يجب أن تتوفر في الشخص عند تقديمه لسوق العمل وأهم المهن المطلوبة واحتياجات سوق العمل حسب القطاعات كالقطاع الصناعي، السياحي، الاتصالات، الصحي، وقطاع الإنشاءات.



كما انطلقت اليوم فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار: "اليوبيل الفضي، 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، الذي نفذه مركز شباب العاصمة، بمشاركة 25 شابا ضمن الفئة العمرية من 12 الى 14 عاما.



وتضمنت الفعاليات نشاطات رياضية وتطوعية محفزة لليافعين، وجلسات حوارية عن أهمية الرياضة وألعاب تيلي ماتش، ومسابقات رياضية فردية وجماعية وحركات الدفاع عن النفس وألعاب شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي.



ويهدف المعسكر إلى دعم الشباب والاستثمار بطاقاتهم وأوقاتهم من خلال تسيير المحفزات على الإبداع والإبتكار.



وواصلت مديرية شباب محافظة اربد، والمراكز التابعة لها، في لواءي الوسطية والكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة.



وعقد مركز شباب الوسطية دورة تدريبية في مجال "برنامج الفوتوشوب"، بمشاركة 25 مشاركا من أعضاء المركز.



وتضمنت الدورة التدريبية التي قدمها جهاد مهيدات شرحا عن أحدث أساليب التصميم في برنامج فوتوشوب والتي يمكن تطبيقها على الأفكار المبتكرة.



وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام إلى إكساب المشاركين مهارات تحرير الصور، ومعالجتها، وتعديل التصوير رقميا بطريقة احترافية، لتوفير حلول مبتكرة من خلال التقنيات والمميزات والأدوات التي يوفرها البرنامج، بحيث يمكن المستخدم من إنشاء رسومات جديدة ومبتكرة للوسائط المطبوعة والرقمية.



ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد ورشة حول العنف المجتمعي وزيارة لقسم حماية الأسرة لواء الكورة بمشاركة 20 شابة من الفئة العمرية من 15-17 عاما، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المشاركات بمهام حماية الأسرة وتوعية وتثقيف المشاركات بالعنف المجتمعي، وأنواع العنف وأشكاله والتصدي للعنف بمختلف أشكاله وأنواعه، والوقوف على أسبابه.



بدوره، نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج اليوم دورة بعنوان: "الحرف اليدوية بالخيط والمسمار"، بحضور 29 مشاركة ضمن الفئة العمرية 12 ولغاية 24 عاما.



واشتملت محاور الدورة على فن الخياطة واستخدام الخيوط في الحرف اليدوية و الأسلوب المستخدم في استخدام المسامير للأقمشة المستخدمة وكيفية ترتيب الخيوط وأنواع الخيوط من حيث طريقة التصنيع اليدوي والآلي ومعرفة الأدوات والمواد الأساسية في الحرف اليدوية.



وتهدف الدورة إلى توفير فرص عمل للمشاركات، وتقديم الأعمال الفنية التي تجذب الآخرين، وإتقان فن الخياطة وتنمية الإبداع لديهم بالاعتماد على الذات وتحسين المهارات الحركية وإكساب الموهبة.



ونظم مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، اليوم، حوارية توعوية عن دور الشباب في مكافحة التطرف ونشر السلام، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.



وعرض المحاضر الدكتور إياد مقدادي من شعبة الإرشاد الديني في شرطة غرب إربد، لتعريف التطرف وأسبابه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وأشكال التطرف التي أهمها الجهل والانقياد خلف أصحاب الفكر الديني الخاطئ.



وبين أن محاربة التطرف والتصدي له يتطلب تعاونا من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأمنية ووسائل الاعلام والأسرة والمؤسسات التعليمية للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب وترسيخ الوازع الديني لمواجهة العنف المجتمعي.



وأشار إلى دور الشباب في تنوير المجتمع والاسهام في تماسك النسيج المجتمعي وإبراز صورة الإسلام المعتدلة الداعية إلى نبذ العنف والتطرف وترسيخ قيم العدالة والتسامح.



بدورها، نظمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركز شابات المزار محاضرة توعوية بعنوان: "الأمن السيبراني"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء لواء المزار الجنوبي.



وأوضحت المحاضرة أسيل الطراونة مفهوم الأمن السيبراني وأهميته وكيفية الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية وعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى توعية الشباب بحماية معلوماتهم من أي إختراق.



بدروها، دعت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة الشابات والشباب الراغبين بالمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الإنتساب لعضوية المراكز الشبابية.



واختتمت اليوم، في مركزي شباب المزار الشمالي وشابات المزار الشمالي فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار "اليوبيل الفضي.. 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، بمشاركة 25 شابا وشابة من كلا المركزين، ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما.



وقال مدير شباب محافظة اربد، يحيى المومني، إن المعسكر تضمن مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة لليافعين واليافعات، مبينا أن الهدف من معسكرات النشاط الرياضي والبدني، الاستثمار بطاقات الشباب وأوقاتهم من خلال توفير المحفزات على الإبداع والإبتكار.



واختتمت مديرية شباب محافظة الكرك بالشراكة مع وزارة العمل، اليوم، فعاليات "معسكر الإرشاد الوظيفي"، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز"، بمشاركة عدد من الشباب والشابات في لواء فقوع.



وقال مدير المديرية الدكتور ثامر المجالي إن هذا المعسكر يأتي ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام 2024، مشيرا إلى أن فعاليات المعسكر اشتملت على محاضرة حول اختيار التخصص المناسب للدراسة والأمور التي يجب مراعاتها عند الاختيار، وأهم المهارات التي يجب أن تتوفر في الشخص عند تقديمة لسوق العمل وأهم المهن المطلوبة واحتياجات سوق العمل حسب القطاعات كالقطاع الصناعي، السياحي، الاتصالات ،الصحي، وقطاع الإنشاءات.



وتحدث كل من المدرب غيث البيايضة وشادي المجالي حول أهم المهارات المطلوبة بسوق العمل وكيفية الاستعداد له، وأهمية التدريب على المستوى الشخصي وكيفية إعداد السيرة الذاتية.