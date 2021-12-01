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الأربعاء، 01-12-2021 06:18 م

مراكز شبابية في المفرق تنفذ أنشطة متنوعة

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الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شباب محافظة المفرق، اليوم الأربعاء، عدة فعاليات وأنشطة.

وقال مدير شباب المفرق، الدكتور عمر الغويري، إن مركز شابات رحاب نفذ، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ورشة تدريبية عن الخط العربي، أشرف عليها المدرب أحمد أبو حرب، وشارك بها عدد من الشابات من مختلف الأعمار، لافتا أن المركز نظم ورشة، بالتعاون مع منظمة تمكين، عن أشكال عمالة الأطفال في القطاعات الخطرة وطرق الحد منها، تحدث فيها المدرب حمزة حوامدة عن ضرورة الحد من عمالة الأطفال في الأردن .

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