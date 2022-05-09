الإثنين 09-05-2022
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ورشة عمل حول استخدامات الفحم الحيوي في الرمثا
مراكز شبابية في جرش تنفذ أنشطة متنوعة
مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء
دورة عن تصميم الروبوت التعليمي بمركز شباب الشونة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تلفزيونات سامسونج 2022 تحصل على شهادة الاعتماد تقديراً لجهودها للحد من الانبعاثات الكربونية
البنك العربي يرعى برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري
OPPO تكشف عن هاتفها Reno7 5G ، مطلقة العنان لإمكانات غير محدودة عند التقاط الصور الشخصية والفيديو
تكية أم علي توّزع ما يقارب 90 ألف وجبة إفطار صائم وأكثر من 31 ألف طرد غذائي شهري خلال شهر رمضان المبارك
كورونا
كورونا
تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا
روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف
الصين : تراجع حدة الاصابات بكورونا
اصابات كورونا حول العالم تتجاوز 517 مليون حالة
فيديو
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فيديو منوع
فيديو أرشيفي
كعك العيد من صنع سيدات أردنيات .. وأم خليل تروي قصتها
بين رمضانين.. التراويح في المساجد بعد عامين
مواطنون يشتكون موجة ارتفاع بالأسعار غير مسبوقة
آراء المواطنين حول المشاركة في الإنتخابات المحلية
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
طفل بريطاني يدخل قائمة أفضل خبراء الرياضيات في العالم
لماذا تأتي دواسة الفرامل أعلى من دواسة البنزين في السيارة؟
لماذا رفعت هذه المرأة السعودية راية بيضاء؟
عالم أسترالي يؤكد أنه حل لغز مثلث برمودا
ملاعب
ملاعب
شباب العقبة يستضيف شباب الأردن بدوري المحترفين