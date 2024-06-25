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الثلاثاء، 25-06-2024 07:27 م

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

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الوكيل الإخباري - نفذت المراكز الشبابية في العاصمة عمان، أنشطة متنوعة ضمن خططها السنوية ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 2019 / 2025.

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ووفق بيان لمديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الثلاثاء، نفذ مركز شباب لواء الجيزة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأردني ورشة عمل حول الأحزاب والديمقراطية، بحضور 25 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما.


وهدفت الورشة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والسياسية، وتعريف المشاركين بمنظومة التحديث السياسي والتشريعات الحزبية لإكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والحزبي.


كما نفذ مركز شباب سحاب جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما.


وهدفت الجلسة تقديم عرض توضيحي للجائزة وشروط التقدم والمعايير الرئيسية والفرعية والرؤية والرسالة التي تسعى الجائزة لتحقيقها، وكيفية تطبيق الأفراد والمؤسسات معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.


وعقد مركز شباب القويسمة ضمن محور الريادة والتمكين الاقتصادي، دورة مهنية في مجال "الصيانة الكهربائية المنزلية"، بحضور 20 مشاركا للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما.

 

وتضمنت الدورة تعريف المشاركين بأدوات تستعمل في التمديدات المنزلية وأجهزة القياس، وكيفية رسم الدوائر الكهربائية وإجراء الصيانة البسيطة لبعض المفاتيح والقواطع الكهربائية.


إلى ذلك، نظم مركز شباب أم الرصاص ضمن محور الصحة والشباب والنشاط البدني، ورشة حول "التغذية السليمة" بحضور أعضاء المركز.


وتحدث خلال الورشة المحاضر اشرف الرشيد عن الغذاء المتوازن لجسم الإنسان، وأهمية تناول الخضروات خلال الوجبات الغذائية، مع التقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، مبينا خطرها على صحة وحياة الإنسان.

 




 

 


 

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