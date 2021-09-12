مراكز شباب تنظم دورات تدريبية في عدد من المحافظات

الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شباب في محافظات اربد وعجلون والطفيلة ومعان ورشات ودورات تدريبية تناولت عدة مواضيع منها : مخاطر الإدمان، والتصنيع الرقمي وسيادة القانون.



وتم في الورشات تعريف الشباب بتكنولوجيا التصنيع الرقمي، و طباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة الى تشجيعهم على التفكير، وحل المشاكل، والريادة والابتكار، وتوعيتهم بالمهارات التقنية اللازمة لتصميم وتصنيع المنتجات التي تقدم حلول ملموسة.

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