مراكز شباب من الكرك تختتم معسكرها التشاركي في العقبة

الوكيل الاخباري - اختتم المعسكر التشاركي لمراكز شبابية من محافظة الكرك، اليوم السبت، فعالياته التي أقيمت على أرض معسكر الحسين للشباب، بالعقبة.



وتضمن المعسكر، الذي شاركت به 30 مرشدة من مراكز شابات: الجدعا والسماكية والغوير، محاضرة عن الحركة الإرشادية وأثرها على الشباب، وزيارة لمدينة الأمير حمزة للشباب، وزيارة لقيادة البحرية والزوارق الملكية في العقبة.

اضافة اعلان