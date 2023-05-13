مراكز شباب من الكرك تختتم معسكرها التشاركي في العقبة

الوكيل الاخباري - اختتم المعسكر التشاركي لمراكز شبابية من محافظة الكرك، اليوم السبت، فعالياته التي أقيمت على أرض معسكر الحسين للشباب، بالعقبة.
وتضمن المعسكر، الذي شاركت به 30 مرشدة من مراكز شابات: الجدعا والسماكية والغوير، محاضرة عن الحركة الإرشادية وأثرها على الشباب، وزيارة لمدينة الأمير حمزة للشباب، وزيارة لقيادة البحرية والزوارق الملكية في العقبة.
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