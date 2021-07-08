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الخميس، 08-07-2021 09:33 م

مراكز صيفية لتحفيظ القران الكريم تبدأ أعمالها في لواء الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - بدأت 10 مراكز صيفية لتحفيظ القران الكريم أعمالها في لواء الأغوار الشمالية تحت شعار "مئوية الدولة وشهداء الكرامة الأبية".اضافة اعلان


وأكد مدير أوقاف اللواء خالد القضاة خلال اجتماعه بالمشرفين على المراكز اليوم الخميس، أهمية التقيد بالاجراءات الصحية الوقائية المتبعة والمحافظة على التباعد الجسدي داخل المراكز التي لم يزد عدد طلبتها عن 20 طالباً لكل مركز التزاماً بتعليمات الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد على ضرورة التقيد بالمنهاج المقرر من قبل وزارة الأوقاف والتركيز على النشاطات اللامنهجية وعدم السماح بالرحلات الخارجية، مشيراً إلى أهمية استثمار مراكز تحفيظ القران الكريم وتحقيق غاياتها في اعداد الأجيال الناشئة من خلال ما توفره من دورات في تلاوة القران والفقه والسيرة والتفسير واستغلال طاقاتهم في الاعمال التطوعية الصالحة .

 




 

 


 

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