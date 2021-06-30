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الأربعاء، 30-06-2021 11:26 ص

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، تفاصيل المرحلة الثانية لخطة فتح القطاعات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الخميس.اضافة اعلان


وقال دودين، إن أهم ما يميز المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات هو بند الحظر الليلي الذي سيصبح إلى الساعة الواحدة صباحا للأفراد والثانية عشر للمنشآت مع استمرار شهادة التطعيم كتصريح للمرور خارج الأوقات غير المسموح بها؛ لتشجيع المواطنين لتلقي اللقاح.

وأضاف أن جميع المؤسسات الحكومية ستعود للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من يوم الغد، مضيفا أنه سيلغى الحظر بكافة أنواعه في مناطق المثلث الذهبي بجميع أشكاله وتعود للممارسة أعمالها بنسبة تشغيلية 100 بالمئة.

وبيّن أن الوصول إلى مناطق المثلث وفق الشروط المعدة سابقا بالحصول على جرعتي اللقاح أو تلقي الجرعة الأولى لا تقل على 21 يوما أو فحص بي سي آر سلبي النتيجة، مشيرا إلى أنه بعد ورود شكاوى بشأن أسعار الفحوصات المخبرية ستعلن عن مراكز حكومية لإجراء فحص بي سي آر مجانا سواء في المطار أو منطقة انطلاق الباصات والتي ستعتمد فيها الفحص السريع، بحيث أن لا يصل الشخص إلى أبواب المنطقة ثم يجد نفسه مصاب بالفيروس ليعود.

وعن السماح للتعليم بالوجاهي، أكد أن وزير التعليم العالي سيحدد بعض الكليات التعليمية التي ستعود إلى التعليم الوجاهي مع الزامية تلقي المطعوم.

 




 

 


 

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